38 шымкентских кафе, в том числе известных и раскрученных городских брендов, оказались в черном списке, который был составлен департаментом комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК по городу Шымкенту.

Перечень кафе, ресторанов и точек быстрого питания был опубликован в официальной прессе. Оглашать список мы не стали, как и не рискнули публиковать его на своем сайте. Ибо закрались у нас сомнения в том, что кормят они нас, не имея необходимых документов. Мы провели собственное расследование и расскажем о его результатах.

Всего по двум районам города вне закона были объявлены 38 организаций общественного питания. 5 таковых насчитали в Абайском районе, остальные в Аль-Фарабийском. В наибольшей степени всех насторожил тот момент, что в публикации под списком речь шла о том, что (ЦИТАТА…) «Настоящим напоминаем жителям и гостям города, что посещение объектов общественного питания, не имеющих соответствующих разрешительных документов, может представлять опасность для Вашего здоровья и Ваших детей!»

Мы определили круг вопросов, на которые бы хотели получить ответы в Департаменте. В частности, какие разрешительные документы должны быть у владельцев кафе, сколько всего было проверено объектов общественного питания, и готов ли комитет к судебным искам?

Получить сразу комментарии в департаменте КООЗ не получилось. Длительные разговоры по телефону свелись к поразительному результату: список кафе может измениться. Но позвольте: А как же насчет безупречной репутации, потерянной прибыли? С этим вопросом мы обратились в палату предпринимателей » Атамекен» города Шымкент».

Сабира Адамбекова, начальник отдела палаты предпринимателей по Шымкенту рассказала о том, что еще в феврале они получили этот список, побывали на всех объектах, которые в нем указаны, раздали брошюры, поговорили с владельцами о необходимости получить разрешительные документы. На тот момент, говорит Сабира Адамбекова, у части хозяев документы были, часть стала их оформлять».

В палате предпринимателей пообещали оказывать любую помощь предпринимателям, если их права будут ущемляться.

В Палате бизнесменов взяли под опеку. Но том, что не нарушают правил и законов говорят и сами рестораторы.

Администратор Атласа: Диана Идрис, пиар-менеджер ресторана «Атлас»: «Я считаю что нужно ответственно относиться к таким вопросам. Думаю, что произошла ошибка, поэтому пришла в департамент, чтобы все выяснить».

Комментарии о черном списке шымкентского общепита от департамента комитета охраны общественного здоровья все же были получены. И вот что выяснилось. Получение разрешения и постановка объекта на учет — не пустая формальность. И часть рестораторов просто это проигнорировали. После публикации черного списка письменных обращений к сэсникам пока не было, были лишь телефонные обращения.

Алмат Хусалиев, заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья г. Шымкента: «Физические и юридические лица до начала деятельности объектов незначительной эпидемической значимости обязаны привести объект в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов. Департаментом проводится разъяснительная работа, распространяются памятки о необходимости разрешительных документов. Но многие владельцы игнорируют это требование. Стоит отметить, что после получения разрешения или направления уведомления объект ставится на учет. Информация об объектах тщательно проверена и мы готовы к таким ситуациям, как судебные иски».

Похоже точку в этой истории ставить рано. Стадию проверки прошли далеко на все объекты. На контроле отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами находятся 790 точек общепита. 455 из них имеют гораздо больше чем 50 посадочных мест. По итогам проверки за три месяца этого выписаны 18 штрафов. И это только начало.

Ирина Казорина