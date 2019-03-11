В Шымкенте зацвели абрикосовые деревья.

Причиной столь раннего цветения стала теплая погода. Однако радоваться этому розовому буйству цвета горожане не спешат. Люди беспокоятся, что в марте может еще похолодать. Однако синоптики уверяют, что повода для беспокойства нет. На этой неделе до выходных в Туркестанской области сохранится безоблачная теплая погода. Температура достигент до субботы 24 градусов. В выходные ожидается небольшой дождь. В Шымкенте столбик термометра поднимется до отметки +15+20 градусов.

Салтанат Коныс, инженер-синоптик шымкентского филиала РГП «Казгидромет»:» В марте будет теплая погода. Не надо беспокоиться, заморозков не будет.»

Шынар Оразова