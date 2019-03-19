В Шымкенте заработал проектный офис «экономики простых вещей»

В состав проектного офиса, который открылся на площадке Палаты предпринимателей г. Шымкент, вошли представители акимата г.Шымкент, фонда «Даму», холдинга «КазАГРО», а также банков второго уровня.

Об этом сообщили сегодня в ходе брифинга в городском акимате Шымкента с участием директора Региональной палаты «Атамекен», руководителя управления предпринимательства и индустриального развития Шымкента, а также директоров местных филиалов фонда «Даму», Агрокредитной корпорации и БВУ.

Офис будет целенаправленно вовлекать предпринимательское сообщество в развитие экономики простых вещей, разъяснять условия участия в программе льготного кредитования и решать проблемы, с которыми будут сталкиваться бизнесмены в процессе реализации своих проектов.

«Проектный офис будет осуществлять сопровождение проектов бизнеса от стадии разработки бизнес-плана до финансирования, вести постоянный мониторинг реализации проектов, оказывая им в «ручном режиме» необходимую поддержку» — отметил директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

Напомним, что по поручению Главы государства, правительство Казахстана выделило 600 млрд. тенге на финансирование экономики простых вещей. Льготные кредиты выдаются на проекты в сфере по производству в сфере легкой промышленности, а также мебели, строительных материалов и АПК.

По условиям кредитования срок займа составит 7 лет, номинальная ставка вознаграждения для конечных заемщиков – 8% за счет субсидирования ставки в рамках программы «ДКБ-2020».

В рамках Программы поддержано будет не только производство готовой продукции, но и необходимого сырья и продуктов первичной переработки (например, «сахарная свекла – сахар – кондитерские изделия»), а также дальнейший сбыт.

Комплексный подход позволит не только создать новые производства, но и даст возможность «дозагрузить» и модернизировать имеющиеся предприятия.

В целом Программа позволит к 2025 году увеличить производство по 365 видам товаров в 2,4 раза, а также сократить долю импорта до 37%.

В настоящее время к Программе подключилось 8 банков второго уровня. Чтобы получить финансирование, предпринимателю необходимо обратиться в Проектный офис г. Шымкент, где ему окажут полную поддержку по сопровождению проекта, расположенный по адресу: г. Шымкент, пр. Кунаева, 83/1.

Конт. тел.: 8(7252)39-49-90. Эл.адрес: shymkent@atameken.kz