В городском акимате прошло совещание на котором собрались руководители города представители малого и среднего бизнеса и специалисты финансового сектора.

Главная цель собрания — выработка стратегии развития «экономики простых вещей», то есть того сектора экономики, который обеспечит население необходимыми в быту товарами и не требующий больших капиталовложений.

О том, что «экономика простых вещей» может стать драйвером в развитии народного хозяйства говорил в своем Послании президент республики Нурсултан Назарбаев.

В четырёх сферах народного хозяйства Шымкента в ближайший год ожидается всплеск активности. К «экономике простых вещей» относится четыре индустрии — производство продуктов питания, агропромышленный комплекс, а так же лёгкая и строительная промышленности. Эти сферы народного хозяйства самые развитые в нашем регионе. Тем не менее городские власти планируют увеличить ещё больше их долю в экономике Шымкента.

Данат Жумин, заместитель акима г. Шымкента: «В целом ситуация у нас неплохая в этом направлении. По сравнению с прошлым годом объём производства составил 476 млрд 700 млн тг. В целом наша промышленность по сравнению с 2017 годом выросла на 4,5 процента».

Очень хороший рост показала в прошлом году лёгкая промышленность. Её объём производства увеличился на четверть и сегодня в республике Шымкент — лидер в этой сфере экономики. На долю города приходится 23 процента от всего объёма лёгкой промышленности Казахстана. Хорошие перспективы в этом году у индустрии строительных материалов. По предложению акима города в ближайшее время у предпринимателей, занятых в этой сфере, возможно, вырастет число заказов.

Габидулла Абдрахимов, аким города:»Наверное, надо в проектно-сметной документации, в технических условиях при строительстве в городе указывать те материалы, которые у нас выпускаются. Например, краску, керамику, пластиковые окна, ковролан. Каждый год мы строим и ремонтируем до 10 школ. И там нужен качественный строительный материал, те же ковроланы, линолеум. На это надо обратить внимание. В городе в скором времени так же потребуется в большом объёме тротуарная плитка и брусчатка. То же самое можно сказать и про отделочный материалы».

Поддержать развитие «экономики простых вещей» в нашем регионе пообещали и специалисты фонда «Даму». Они обещают выдавать деньги банкам второго уровня для последующего кредитования предпринимателей. На эти цели планируется выделить 600 миллиардов тенге.

Аким города поручил чиновникам рассмотреть и другие варианты развития сектора «экономики простых вещей» Шымкента. Наиболее оптимальные предложения будут реализовываться уже в этом году.

Данияр Худайбергенов