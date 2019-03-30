В Туркестане зацвели тюльпаны

В декабре прошлого года в областном центре высадили около 300 тысяч тюльпанов трех видов. И теперь они расцвели!

Цветы ярко-красного цвета можно увидеть на площади Алматы и по проспекту Б. Саттарханова, на улицах Амира Тимура, Тыныштыкулова и на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

В апреле-мае запланирована высадка еще 350 тысяч цветов декоративных сортов. Кроме этого, чтобы привести город в порядок, проходят субботники, а работники госорганов и НПО сажают деревья.