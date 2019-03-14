В Туркестанской области произошло землетрясение, передает Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Центра, 14 марта 2019 года в 03 часа 31 минуту по времени Астаны (13 марта в 21 час 31 минуту по Гринвичу) в Южно-Казахстанской области вблизи с границей Узбекистана произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.29 градуса северной широты, 68.70 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.0. Энергетический класс К=11.2. Есть сведения об ощутимости в г. Ташкент с интенсивностью 4 балла.

Эпицентр находился в городе Сарыагаш.