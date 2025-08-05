Землетрясение ощутили в Шымкенте

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Землетрясения в Центральной Азии

5 августа 2025 года в 18:44 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зарегистрировано землетрясение.

Координаты эпицентра: 41.310° с.ш., 72.690° в.д. Расположение: территория Кыргызстана, 408 км юго-западнее г. Алматы.

Энергетический класс: 13.1
Магнитуда MPV: 5.9

Расчётная интенсивность в населённых пунктах Казахстана составила 2 балла:

  • г. Шымкент;
  • Туркестанская область: Т. Рыскулов, Ленгер, Манкент, Сайрам, Аксукент, Казыгурт, Сарыагаш, Абай, Темирлановка;
  • Жамбылская область: Мерке, Кулан, Тараз, Сарыкемер, Б. Момышулы, Аса, Кордай, Шу, Каратау, Толе Би.

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