«Тревожный чемодан» призвали собрать в МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям 28 марта опубликовало важную информацию после землетрясения в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Ведомство призвало собрать «тревожный чемодан».

«Тревожный чемодан» — так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т. д. От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Тревога может быть подана в любое время и в любом месте. Позаботьтесь об этом заранее, чтобы «тревожный чемодан» всегда был наготове! Сюда входят предметы, которые вы можете использовать в экстренных случаях», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «тревожный чемодан» состоит из документов, денег, аптечки первой помощи, еды на три дня, запаса питьевой воды и еды на несколько дней, консервы, высококалорийная еда, средства гигиены, теплая одежда, плед, принадлежности (радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты, свисток).

«Это будет главным спасением для сохранения вашей жизни в чрезвычайных ситуациях! Поэтому на первый план выдвигается личная подготовленность каждого гражданина к действиям при чрезвычайных ситуациях и после», — подчеркнули в МЧС.