Землетрясение силой 3 балла зафиксировано в Шымкенте

Сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК зафиксировала землетрясение 13 апреля 2025 года в 09:23 по времени Астаны.

Эпицентр находился на территории Таджикистана, в 673 км юго-западнее города Алматы.

По расчетным данным, ощутимость сейсмических колебаний составила до 3 баллов в ряде населённых пунктов юга и юго-востока Казахстана.

Среди них:

3 балла— Мырзакент, Жетысай, Абай, Сарыагаш, Казыгурт, Шардара, Ленгер, Сайрам, Шымкент, Манкент, Аксукент, Турар Рыскулов, Бауыржан Момышулы, Арыс, Темирлановка, Тараз, Сарыкемер, Аса.

2 балла— Кулан, Мерке, Каратау, Шаян (Чаян), Шаульдер, Жанатас, Туркестан, Кордай, Кентау, Шолаккорган, Шорнак, Шу, Толе Би, Мойынкум, Жанакорган.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.