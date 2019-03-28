Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Мактааральский район, где ознакомился с работой ряда производственных объектов.

В первую очередь, глава региона посетил крестьянское хозяйство «Алтын аймақ», расположенное в сельском округе Достык. Отметим, данное хозяйство было создано в 1995 году, и имеет в собственности 90 гектаров посевных земель. В этом году руководство планирует засеять 80 га дынями, 5 га — хлопчатником и 5 га люцерной. Здесь более 30 человек трудятся на постоянной основе.

Следует подчеркнуть, в районе, где весенне-полевые работы начинаются раньше обычного, уже в настоящее время на площади 2090 га посажены дыни, на 692 га — арбузы, на 694 га — люцерна, на 281 га — капуста, на 22 га — свекла, на 5,5 га — болгарский перец, на 1,5 га — помидоры и на 5 га картофель.

Кроме того, во время рабочего визита в поселке Мырзакент аким области посетил центральный стадион имени К. Мунайтпасова. На сегодня стадион площадью 2,5 га нуждается в реконструкции. Для этого была разработана проектно-сметная документация, а в 2017 году выдано положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость проекта составляет 288,5 млн. тенге.

Вместе с тем, рабочая группа побывала на таможенном посту «Атамекен» Департамента государственных доходов по Туркестанской области. Главу региона ознакомили с планом по благоустройству, озеленению и расширению территории таможенного поста. В частности, предполагается создание приграничного торгово-логистического центра, в том числе торговых рынков, гостиницы, автостоянки, складов, жилых домов и различных спортивных площадок.

Пресс-служба акима Туркестанской области