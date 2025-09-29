«Шукеевский» мираж

Территория в 81 гектар, которая стала посмешищем для одних и поводом для проверок других. Согласно данным из открытых источников стоимость этого великолепия — 9 млрд тенге. Но в акимате заявили — суммы были затрачены намного меньше озвученных.

«На строительство комплекса, включая дамбы, каналы и инфраструктуру, было освоено 6,6 млрд тенге, из них 5,7 млрд — на водоём и каналы. Ни о каких 9 млрд речи не идет. В 2023 году проверка выявила недостатки, были зафиксированы факты вандализма, в связи с чем приняты дисциплинарные меры. Все недочёты устранены, объект приведён в порядок. В ближайшее время при поддержке инвесторов «Шаға көлі будет открыт и станет новой туристической точкой», — рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Но реальность разительно отличается от официального ответа — в водоеме нет ни капли воды, вместо песка — стога сена, а по пляжу гуляют не люди, а бродячие собаки. К слову, еще в момент открытия пляжа у жителей были вопросы к властям.

Способно ли это стать точкой притяжения туристов? Судя по ответу из акимата, туристический объект должен выглядеть именно так. А согласно потраченным суммам, здесь должен первоклассный объект, а не то, что получилось в итоге.