Общественный деятель, режиссер, руководитель социального проекта «Спорт без границ» для людей с нарушением зрения Бахтияр Базарбеков приглашает желающих принять участие в озвучивании лекций и учебников для студентов, предает Sputnik Казахстан.

«Сейчас активно обсуждается система инклюзивного образования, в частности, в вузах для людей с ослабленным зрением и незрячих. Когда учился я, мне приходилось записывать лекции на диктофон, а затем переписывать их шрифтом Брайля дома. Сейчас приходит на помощь техника: компьютеры и смартфоны уже приспособлены для нужд слабовидящих. Однако не все учебные пособия, особенно специализированные, пока еще перенесены в электронный формат или набраны шрифтом Брайля. На базе республиканской библиотеки в Алматы есть студия звукозаписи, но у них нет дикторов. Мы решили пригласить волонтеров для этого проекта», — рассказал Базарбеков в интервью.

Заинтересованные волонтеры-дикторы могут связаться с Бахтияром Базарбековым на Facebook.