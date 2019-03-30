Врачи Туркестанской области организовали благотворительную акцию в помощь своим многодетным коллегам.

В Туркестанской области прошла благотворительная акция для многодетных медработников. Члены

Общественного объединения «Локальный профсоюз работников организаций здравоохранения «DENSAULYQ» посетили больницы шести районов и раздали малообеспеченным работникам продукты питания.

По словам председателя профкома Асхата Акылбекова, в первую очередь составлены списки многодетных матерей и нуждающихся семей, работающих в медицинских учреждениях. В рамках благотворительной акции, организованной с управлением здравохранения региона совместно с руководством профсоюза в Сарыагашском, Келесском, Махтааральском, Жетысайском, Казыгуртском и Шардаринском районах, оказана помощь малоимущим матерям. Также профсоюзные работники в этот день посетили дом медицинской сестры Гулайым Нуржановой, проживающей в селе Утиртобе Жетысайского района. За два месяца до наступления пенсионного возраста у этой женщины умерла сноха, у которой были четверо детей. И медсестра взяла опекунство всех внуков. Члены профсоюза, понимающие сложность условий жизни медицинской сестры, принесли в эту семью самые необходимые продукты питания. А дом жительницы села Датка Жадыра Кошкаровой загорелся 11 марта текущего года. Это положения семьи не оставила равнодушными руководство профсоюза и они оказали ее семье материальную помощь. Не осталась в стороне и Толганай Абылкасымова, проживающая в Келесском районе. Она четыре месяца назад получил инсульт. У нее есть шестеро детей, который из них четверо несовершеннолетних. Ей тоже было оказано помощь продуктами на сумму в 20 тысяч тенге.

«Такое благотворительное мероприятие будет продолжено и в других городах и районах области. В дальнейшем будет продолжено оказание многодетным матерям, работающих в медицинских организациях, всесторонняя поддержка»,-сообщил председатель областного профсоюза работников организаций здравоохранения «DENSAULYQ» Асхат Акылбеков.