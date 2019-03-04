Как надо готовиться к всеобщему декларированию и какие документы надо привести в порядок? На эти вопросы в ходе интернет-конференции на портале Tengrinews.kz ответил председатель Комитета госдоходов Марат Султангазиев.

С 1 января 2020 года планируется представление деклараций всеми физическими лицами. Глава ведомства напомнил, что подготовительные процедуры гражданам необходимо провести уже сейчас.

«Последствия отражения некорректной информации в декларации могут привести к дополнительной налоговой нагрузке в последующем, а возможно, даже к штрафам. Необходимо провести проверку имеющихся на руках документов, подтверждающих право собственности, с данными уполномоченных государственных органов на территории Казахстана и за ее пределами. Проверку также можно осуществить в личном кабинете на портале «электронного правительства» egov.kz. Необходимо провести инвентаризацию долговых обязательств, денежных средств в наличном виде и на счетах, драгоценностей, предметов искусства, антиквариата, биологических активов», — отметил Марат Султангазиев.

Одна из читательниц также поинтересовались, какие должны быть данные по недвижимости и где проверить их правильность.

«Указывается кадастровый или другой идентификационный номер недвижимости, и отражается его адрес. Собственник любого объекта недвижимости должен иметь на руках пакет документов, подтверждающих его права на объект, а также содержащих технические и идентификационные характеристики объекта. Госрегистрацию прав на недвижимость осуществляет Госкорпорация «Правительство для граждан». Для проверки правильности правоустанавливающих документов рекомендуем обратиться в любой ЦОН либо проверить на сайте egov.kz. В случае наличия имущества за пределами РК информацию о правильности правоустанавливающих документов необходимо запросить в компетентном органе иностранного государства», — рассказал глава КГД.

Султангазиев также пояснил, что делать в случае, если недвижимость записана на нескольких человек и как им указывать в декларации стоимость.

«Отражение стоимости недвижимого имущества в декларации об активах и обязательствах не предусмотрено. В декларации о доходах и имуществе планируется отражение общей стоимости имущества без дробления на каждого собственника», — заметил он.

Другая читательница рассказала, что на свою карточку получает деньги для пожилой соседки от ее сына.

«Если на банковскую карточку одного гражданина приходят перечисления для передачи их другому гражданину, будет ли это считаться доходом? Придется ли прекращать это посредничество?» — заинтересовалась она.

Марат Султангазиев отметил, что полученное физлицом на безвозмездной основе от другого физлица имущество исключается из дохода, подлежащего налогообложению. Однако полученное имущество, использованное в предпринимательских целях, подлежит обложению налогом.

Также в КГД дали советы на случай, если при фиксировании активов гражданин упустит или забудет что-либо.

«Представление неполных, недостоверных сведений в декларации об активах и обязательствах, декларации о доходах и имуществе влечет административную ответственность. Сведения, не отраженные в декларации или отраженные с нарушением, не могут быть основанием для подтверждения источников расходов физлица», — заверили в ведомстве.

Также читатели попросили уточнить, каким образом будет проверяться достоверность сведений, какие последуют наказания за недостоверные данные и насколько люди могут быть уверены в конфиденциальности информации.

«Налоговыми органами осуществляется контроль за исполнением норм налогового законодательства и иного законодательства РК. Одним из видов контроля является камеральный контроль, в рамках которого производится анализ представленной налогоплательщиком налоговой отчетности, сведений уполномоченных госорганов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика», — сообщили в Комитете.

За представление неполных, недостоверных сведений в декларации об активах и обязательствах, декларации о доходах и имуществе предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В ведомстве напомнили, что любые полученные органом налоговой службы сведения о налогоплательщике, в том числе сведения из деклараций физлиц, составляют налоговую тайну. За ее разглашение без профессиональной или служебной необходимости предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.