В Туркестанской области двое братьев умерли при загадочных обстоятельствах. Молодые люди в возрасте 31 и 34 лет уснули и не проснулись.

Тела братьев удалось обнаружить только на следующий день, хозяину дома. Что стало причиной смерти двух крепких, здоровых парней? Какова предварительная версия их гибели?

Трагедия произошла в селе Кемербастау Тюлькубасского района. Именно в этом населенном пункте были обнаружены тела братьев, родившихся в Узбекистане и переехавших в Казахстан. По словам местных жителей, они приехали в поисках работы. Но произошло несчастье.

РАТАЛИ ЖОРАБЕКОВ, житель села КЕМЕРБАСТАУ: «Говорят, что из-за алкоголя. Владелец дома — Марат Жанесенов, очень хороший. Хотя парни прожили в его доме всего 15 дней, он все расходы похорон взял на себя».

Братья были наемными рабочими у заместителя акима Тюлькубасского района Марата Жанесенова. Они присматривали за скотом. В тот же день вместе с семьей хозяина ребята поужинали и ушли по своим комнатам. И больше не проснулись.

Гульсара ЖАНЕСЕНОВА, жительница села КЕМЕР БАСТАУ:»Когда я открыла дверь, то они оба лежали. Один лицом вниз, другой лицом вверх. Посередине комнаты стояла пластиковая бутылка, скорее всего они выпивали водку».

Гульсара апа, супруга заместителя акима района, рассказала, что в доме живут только с мужем. Две недели назад муж привез молодых людей. По его словам, им негде было жить. Парней обеспечили всеми условиями. Приходили домой они только ночевать, остальное время смотрели за скотом. В ту ночь они выпили, есть предположения, что они частенько употребляли алкоголь. Стражи порядка признаков насилия не обнаружили. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Салтанат Каракозова, официальный представитель департамента внутренних дел области: «В настоящее время назначен ряд экспертиз. По результатам экспертизы будет принято конкретное решение».

Как известно покойные, когда-то имели семьи, но успели развестись. 10 лет назад они переехали в Казахстан. Из близких родственников у ребят есть только мать. Она живет в Алматы. В этот дом на работу мужчины устроились по знакомству.