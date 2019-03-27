Жители Мартобе поблагодарили акима Шымкента и журналистов телеканалов за помощь в решении проблем.

Два года назад дехкане поднимали острую для них проблему — конский табун из 200 голов причинял посевам дехкан, а на этой территории зарегистрированы 37 КХ, 700 га поливных земель, огромный вред.

Долгое время не могли решить и вопрос с поливной водой.

Об этом говорили дехкане на отчетной встрече с акимом Каратауского района, на которой присутствовал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Глава города пообещал тогда решить проблему и решил. За что аулчане лично благодарят акима Шымкента.