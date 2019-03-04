Стоимость услуг профессиональных плакальщиц значительно возросла. Об этом корреспонденту KAZ.NUR.KZ сообщил житель Туркестанской области Темирлан.

Отец Темирлана был болен неизлечимой болезнью и спустя некоторое время умер. На его похороны было решено пригласить плакальщицу, которая имеет многолетний опыт.

«После смерти отца я отправился к этой женщине. Прежде чем выезжать, она назвала стоимость своей услуги. А когда она сообщила, что нужно внести предоплату, мягко говоря, я был в шоке», — рассказывает Темирлан.

По словам Темирлана, женщина запросила за плач на поминальном обеде 10 тысяч тенге, а во время похорон — 20 тысяч тенге.

Молодой человек был сильно расстроен, но старался не подавать виду.

«Раньше многие говорили, что плакальщицы берут столько, сколько им дают. Но, видимо, современные плакальщицы, наряду с ведущими мероприятий, установили свою цену.

Всем известно, что людей на похоронах обычно больше, чем на поминальном обеде, поэтому и цены выше. Но ведь это ужасно», — заметил молодой человек.

Что могло послужить причиной тому, что услуги плакальщиц так подорожали? Этот вопрос мы задали плакальщице по имени Зауре, которая занимается этим на протяжении многих лет.

Выяснилось, что женщина выбрала этот вид деятельности неслучайно. Бабушка Зауре тоже когда-то была плакальщицей на похоронах.

«Я не считаю, что зарабатываю деньги нечестным путем. Мы оказываем услугу, и нам за это платят. Многие делают поспешные выводы и осуждают нас.

Однако многие современные люди в нашем обществе не знают, как правильно оплакивать усопшего. В основном мы получаем приглашения с северных регионов. Мы едем туда, куда нас просят, несмотря на расстояние.

А что касается стоимости наших услуг, то каждый запрашивает свою сумму. Не так уж и легко оплакивать усопшего, как может показаться на первый взгляд.

С тех пор, как я занимаюсь этой деятельностью, мое здоровье значительно ухудшилось. Я страдаю от повышенного давления и сердечных приступов. Поэтому не стоит так поверхностно оценивать нашу работу», — заявила Зауре.

Но представители религии все же считают, что прибегать к услугам плакальщиц неправильно.

“В исламе не принято громко плакать, рвать на себе волосы, пинать землю во время оплакивания усопшего. А что касается самих плакальщиц, то оплакивать совершенно незнакомого человека — глупо и, можно даже сказать, странно. Вместо того, чтобы отдавать деньги плакальщицам, раздайте милостыню, прочитайте Коран или помогите сиротам, это будет намного благоразумнее и полезнее»,- говорят имамы.