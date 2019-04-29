Велопутешественник Талгат Жумабеков собирается пополнить свою «копилку» путешествий новыми странами. Он планирует объехать на велосипеде обе Америки — от Аляски до мыса Горн, передает Tengrinews.kz.

Свой маршрут казахстанец уже построил. В новое путешествие он отправится со своим другом летом 2019 года. Они собираются на самолете добраться до Аляски. Далее их путь лежит через Канаду до восточной и южной частей Америки, после этого велопутешественники посетят западную часть страны, Мексику и мыс Горн.

«Это не просто путешествие. Во время поездки мы будем снимать фильм в режиме реальности. Мой друг — режиссер, оператор и звукорежиссер в одном лице. Он будет снимать меня, возможно, и сам станет участником будущего фильма. Мы хотим посетить интересные, красивые места и запечатлеть все это. Надеемся, что получится интересный фильм, который мы планируем в будущем представлять на кинофестивалях», — рассказал мужчина.

Совсем недавно Талгат Жумабеков вернулся из очередной поездки. Он совершил хадж на велосипеде в Мекку. За три месяца Талгат Жумабеков посетил шесть стран: Узбекистан, Туркменистан, ОАЭ, Иран, Саудовскую Аравию и Оман.

«Это моя третья попытка заехать в Саудовскую Аравию, и она прошла успешно. 30 декабря 2018 года я выехал. Сначала посетил Узбекистан, Туркменистан и Иран. Наши дипломаты меня везде встречали и помогали. В ОАЭ я прибыл на пароме через Персидский залив. В Эмиратах я 20 дней ждал получения визы. Дождавшись, через Абу-Даби я поехал в Саудовскую Аравию», — сказал мужчина.

По словам путешественника, поездка в Саудовскую Аравию на велосипеде едва не сорвалась.

«В Саудовской Аравии мне сообщили, что моя виза позволяет передвигаться по стране и попасть в Мекку и Медину только на автобусе и самолете. Это меня расстроило. Рядом со мной был мой друг, и он на арабском языке рассказал офицеру таможенного поста обо мне, о моих намерениях, о том, сколько я пытался сюда заехать. Офицер позвонил начальству и все пересказал. Руководитель таможенного поста разрешил мне проехать на велосипеде. Это было невероятное чувство счастья, умиротворения. Я передвигался по стране, спокойно ко всему относился, меньше стал нервничать. Этот момент был важным для меня», — поделился казахстанец.

Ранее мужчина побывал в Европе, проехал большую часть России. Это уже второй его хадж в Мекку. Он собирается посетить на велосипеде 150 стран, познакомиться с обычаями и традициями, узнать, как живут люди.