По инициативе акима города Габидуллы Абдрахимова акимат Шымкента отказался от привычных кабинетов. Теперь сотрудники работают все вместе в одном большом офисе. У входа в акимат больше не дежурят полицейские, а граждан пропускают без досмотра. Это делается для того, чтобы стать ближе к народу.

Председатель Нацбюро поддержал инициативу акима Шымкента.

«Гражданское общество становится более открытым и активным. Идет масштабная работа по созданию комфортных условий получения госуслуг. Открываются сервисные акиматы, имеющие удобные фронт-офисы. Внедряется open space, в формате которого работают уже более 180 госучреждений. Буквально на днях это сделал и акимат Шымкента. Кто знает, может, это начало нового челленджа для акиматов», — написал Шпекбаев в Facebook.

«Честность, открытость, ответственность, подотчетность – не просто слова. Это главные ценности общества, свободного от коррупции.

Формирование антикоррупционного менталитета в масштабах всего общества – процесс долгосрочный. Но на индивидуальном уровне каждый из нас может это сделать очень быстро. Главное – желание и воля.

Гражданское общество становится более открытым и активным, специальные мониторинговые группы вместе с общественными советами при госорганах вносят серьезную лепту с точки зрения общественного контроля и улучшения качества госуслуг.

Разработанные нами it-продукты «Digital Agent» и «Интерактивная карта открытых бюджетов» дают беспрецедентную возможность любому казахстанцу улучшать государственный сервис и следить за расходной частью бюджета, качеством строительства, ремонта дорог с помощью мобильного телефона.

Заметно эволюционирует и бизнес-сообщество. Свыше 300 компаний работают с нами в рамках проекта по защите бизнеса и инвестиций Protecting Business and Investments. Они приняли на себя обязательство ведения честного бизнеса – без взяток и откатов.

Для культивирования антикоррупционного мировоззрения среди подрастающего поколения практически во всех школах страны открыты клубы «Адал ұрпақ». На уровне колледжей и вузов реализуется проект «Саналы ұрпақ», нацеленный на усиление принципов академической честности и прозрачности их деятельности.

Построение добропорядочного общества начинается с малых дел. Одним из них стало открытие магазинов честности, не имеющих продавцов. За какие-то полгода точек «Адалдық дүкені» открыто уже более 3700: в госорганах, вузах, школах, судах и даже полиции. Радует, что идею поддержали и известные сети супермаркетов «Рамстор» и «Магнум», открывающие безбарьерное обслуживание покупателей. Наверняка вы слышали и про турникет честности в алматинском метро. Инициатива набирает обороты.

Позитивные изменения, как видите, есть. По отдельности проекты и начинания, возможно, не выглядят масштабно, но вкупе они складываются в своего рода пазл, трансформирующий среду и общественное сознание.

Все наши инициативы направлены на то, чтобы донести до сознания каждого казахстанца, что борьба с коррупцией – это не только обязанность государства, но и всех граждан, как справедливо отметил Глава государства», написал Алик Шпекбаев.