Председатель Нацбюро Алик Шпекбаев предложил акимам городов и областей начать антикоррупционный челлендж по примеру акимата Шымкента, где перешли на open space при оказании госуслуг.
По инициативе акима города Габидуллы Абдрахимова акимат Шымкента отказался от привычных кабинетов. Теперь сотрудники работают все вместе в одном большом офисе. У входа в акимат больше не дежурят полицейские, а граждан пропускают без досмотра. Это делается для того, чтобы стать ближе к народу.
Председатель Нацбюро поддержал инициативу акима Шымкента.
«Гражданское общество становится более открытым и активным. Идет масштабная работа по созданию комфортных условий получения госуслуг. Открываются сервисные акиматы, имеющие удобные фронт-офисы. Внедряется open space, в формате которого работают уже более 180 госучреждений. Буквально на днях это сделал и акимат Шымкента. Кто знает, может, это начало нового челленджа для акиматов», — написал Шпекбаев в Facebook.
«Честность, открытость, ответственность, подотчетность – не просто слова. Это главные ценности общества, свободного от коррупции.
Формирование антикоррупционного менталитета в масштабах всего общества – процесс долгосрочный. Но на индивидуальном уровне каждый из нас может это сделать очень быстро. Главное – желание и воля.
Гражданское общество становится более открытым и активным, специальные мониторинговые группы вместе с общественными советами при госорганах вносят серьезную лепту с точки зрения общественного контроля и улучшения качества госуслуг.
Разработанные нами it-продукты «Digital Agent» и «Интерактивная карта открытых бюджетов» дают беспрецедентную возможность любому казахстанцу улучшать государственный сервис и следить за расходной частью бюджета, качеством строительства, ремонта дорог с помощью мобильного телефона.
Заметно эволюционирует и бизнес-сообщество. Свыше 300 компаний работают с нами в рамках проекта по защите бизнеса и инвестиций Protecting Business and Investments. Они приняли на себя обязательство ведения честного бизнеса – без взяток и откатов.
Для культивирования антикоррупционного мировоззрения среди подрастающего поколения практически во всех школах страны открыты клубы «Адал ұрпақ». На уровне колледжей и вузов реализуется проект «Саналы ұрпақ», нацеленный на усиление принципов академической честности и прозрачности их деятельности.
Построение добропорядочного общества начинается с малых дел. Одним из них стало открытие магазинов честности, не имеющих продавцов. За какие-то полгода точек «Адалдық дүкені» открыто уже более 3700: в госорганах, вузах, школах, судах и даже полиции. Радует, что идею поддержали и известные сети супермаркетов «Рамстор» и «Магнум», открывающие безбарьерное обслуживание покупателей. Наверняка вы слышали и про турникет честности в алматинском метро. Инициатива набирает обороты.
Позитивные изменения, как видите, есть. По отдельности проекты и начинания, возможно, не выглядят масштабно, но вкупе они складываются в своего рода пазл, трансформирующий среду и общественное сознание.
Все наши инициативы направлены на то, чтобы донести до сознания каждого казахстанца, что борьба с коррупцией – это не только обязанность государства, но и всех граждан, как справедливо отметил Глава государства», написал Алик Шпекбаев.