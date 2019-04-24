Автомойки Шымкента обяжут устанавливать очистные сооружения через суд

Локальные очистные сооружения (ЛОС) должны обязательно присутствовать на автомобильных мойках города. Всего в Шымкенте 128 моек, на данный момент более половины обзавелись этими установками и успешно работают.

«Вопрос установки ЛОУ и ЛОС регулируется нормами водного кодекса и приказом министра экономики от 2015 года. Для примера рассмотрим деятельность автомоек. После помывки автомобиля в канализационную систему попадают масла, синтетические моющие средства и прочее. Наша лаборатория делает исследования – замеры на предельно допустимый коэффициент вредных веществ в стоках предприятия.

В большинстве случаях связанных с автомойками ПДК — завышен. Вследствие чего, мы несем дополнительную нагрузку на очистных сооружениях. Ведь канализационные стоки нужно довести до соответствующего экологического уровня, чтобы они стали безопасными для окружающей среды. Поэтому, в счета для автомоек включена дополнительная оплата. А для того, чтобы стоки стали безопасными в экологическом плане, мы обязываем владельцев автомоек устанавливать локальные очистные устройства и сооружения». – разъяснил ситуацию руководитель юридического отдела ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Кенес Алибаев.

Если предприниматель игнорирует предписания водоканала, то его ожидает повестка в гражданский суд. В котором, основываясь на существующих законных нормах, уже в судебном порядке обяжут установить на предприятии ЛОС. Никаких штрафов не будет, за исключением судебных издержек. Если же решение суда не будет исполнено, то дело передается частным судебным исполнителям и предприниматель понесет дополнительные, более серьезные расходы.

При проверке автомоек установлено, что 66 предприятий выдают завышенный ПДК. При последующей работе с предпринимателями выяснилось, что 8 моек закрылись, на 38 мойках ЛОС уже установлены. 20 материалов переданы в суд, по 6 уже вынесены решения, владельцы этих автомоек уже приобрели установки и планируют их установить в ближайшее время.

«Нужно понимать, что установка локальных очистных сооружений, может существенно снизить расход воды и сэкономить средства. Современные технологии позволяют производить очень качественную очистку, вода, прошедшая через ЛОС, может использоваться повторно. На рынке существует много компаний, которые поставляют подобные устройства.

Конечно, при выборе «локалки» предприниматель должен быть уверен, что стоки с предприятия будут очищены должным образом. Поэтому нужно тщательно изучать технические данные, желательно сделать предварительные лабораторные анализы и только потом приобретать устройство». – рекомендует начальник юридического отдела.