Постановление главного санитарного врача Шымкента: Автомойкам разрешено работать с 09.00 и до 21.00
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Вынесено постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 12 августа 2020 года №31 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент».
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