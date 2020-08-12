Вынесено постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 12 августа 2020 года №31 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент».

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