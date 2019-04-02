«Шымкент – адалдық алаңы» -информационная открытость системы социальной защиты населения

Проектный офис «Шымкент – адалдық алаңы» совместно с городским Департаментом АДГС посетили Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по городу Шымкент.

В ходе обмена мнениями, стороны договорились о новом формате работы Департамента соцзащиты населения, открытость, гласность, доступность, недопущение проявлений коррупции, создание комфортных условий для граждан это основные направления деятельности социальной защиты. С внедрением нововведений Департамент станет активным пользователем социальных сетей, что даст хороший стимул налаживания обратной связи с населением.



Вместе с тем, в целях создание комфортных условий Департаментом ведутся переговоры с акиматом об размещении автобусной остановки близ ВТЭК, а также прием получателей услуг медико-социальной экспертизы проводится в благоустроенных, безбарьерных условиях.



В мероприятии приняли участие: руководитель Департамента – Аманжол Нурсеитов, уполномоченный по этике Министерства труда и социальной защиты населения – Сырым Нәси, руководитель Проектного офиса – Ерасыл Толебаев, уполномоченный по этике МИО – Муратжан Акишев и главспец Управления профилактики коррупции Департамента – Алексей Колосков.