Первый день священного месяца Рамадан департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции решил отметить масштабным субботником.

На уборку вышли больше 60 сотрудников ведомства — активисты взяли грабли, лопаты и мешки и отправились на очистку улиц от мусора.

«Чистую» акцию «По пути людей с ограниченными возможностями» назвали неслучайно. Так специалисты решили показать, какой сложный путь приходится преодолевать людям с инвалидностью на колясках или костылях. Сюда не ходят автобусы. Шымкентцы с особыми потребностями из последних сил добираются от остановки и обратно.

«Каждый день к нам приезжает порядка 50 — 60 инвалидов, и мы просто хотим обратить внимание, как на санитарное состояние дорог, тротуаров и в целом как доходят наши инвалиды до нашего департамента. Начиная с улицы Казыбек би, Дулати и Рыскулова. Хотим посмотреть в каком состоянии, очистить пути если есть возможность не только свою территорию», — говорит Бахтияр ОНЕРБАЕВ, руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения по г.Шымкенту.

В департаменте труда, социальной защиты и миграции оказывают 15 государственных услуг людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. На две недели учреждение было закрыто на карантин, у сотрудников подтвердили коронавирусную инфекцию. С 14 апреля департамент возобновит работу. Руководители ведомства направили письмо в акимат с просьбой привести в порядок дорогу, по которой услугополучатели добираются до Департамента.

«Здесь много бордюров, асфальт надо уложить, освещение, беседки нужно сделать, чтобы люди когда приходят сюда, напрямую здесь остановки нет, с улицы Казыбек би добраться сюда сложно, и плюс мы оказываем услуги пенсионерам, они тоже приходят к нам для консультации, у них есть проблемы со здоровьем», — говорит Ержан ЕРГЕШ, заместитель директора по социальным вопросам департамента комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения по г.Шымкенту.