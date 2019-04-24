Исполком Федерации профсоюзов РК рассмотрел всех кандидатов на выдвижение в Президенты РК.

23 апреля г.Нур-Султан состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации профсоюзов РК, на котором был рассмотрен вопрос выдвижения кандидатур в кандидаты по участию в выборах Президента РК от Федерации профсоюзов РК.

Члены Исполкома одобрили и внесли на рассмотрение Генерального Совета две кандидатуры: Тиникеева Мухтара Бакировича, заместителя Председателя Федерации профсоюзов РК и Таспихова Амангельды Сатыбалдиевича, Председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

Решение о выдвижении единого кандидата от Федерации профсоюзов РК будет принято на заседании Генерального Совета ФПРК 24 апреля 2019 года.