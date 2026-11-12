Школьникам рассказали о кибербуллинге, мошенничестве и ответственности за правонарушения

В Шымкенте в общеобразовательной школе №36 имени Казыбек би провели профилактическую встречу под девизом «Закон и порядок — залог безопасного будущего». В мероприятии приняли участие учащиеся класса «Жас сақшы» («Юный страж порядка») и старшеклассники.

Главной целью встречи стало предупреждение правонарушений и преступлений среди подростков, повышение правовой грамотности школьников и формирование безопасной среды для подрастающего поколения.

Особое внимание уделили угрозам в интернете. Учащимся объяснили, как распознавать уловки мошенников, почему нельзя передавать посторонним личные данные и переходить по подозрительным ссылкам. Такие знания помогают подросткам защищать себя от распространённых способов обмана в цифровой среде.

Ещё одной важной темой стали буллинг и кибербуллинг. Школьникам рассказали о психологическом давлении, травле в социальных сетях и возможных последствиях подобных действий. Участникам встречи разъяснили способы защиты от травли и важность своевременного обращения за помощью.

Отдельно обсудили ответственность за вандализм. Подросткам напомнили о необходимости бережно относиться к школьному имуществу, общественным пространствам и городской инфраструктуре. Умышленные повреждения чужого имущества могут повлечь предусмотренную законом ответственность.

Также школьникам разъяснили правила безопасности в ночное время. Несовершеннолетним напомнили об ограничениях на пребывание без законных представителей в развлекательных заведениях и вне жилища в установленные законодательством часы.

Подобные профилактические мероприятия направлены на формирование у подростков ответственного отношения к собственным поступкам, уважения к правам окружающих и понимания важности соблюдения закона.

Правовая грамотность, безопасное поведение в интернете и своевременное предупреждение конфликтов остаются важными условиями защиты несовершеннолетних.