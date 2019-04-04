Федерация профсоюзов Республики Казахстан призвала работодателей страны к поддержке молодых специалистов здравоохранения на селе.

Федерации профсоюзов РК страны выступила с обращением к работодателям.

«Здоровье населения и состояние системы здравоохранения — один из основных показателей и критериев уровня развития государства. Устойчивое развитие страны характеризуется не только социально-экономическими показателями, но и подразумевает рост продолжительности жизни населения. Удовлетворение социальных потребностей, в том числе и в медицинской помощи становятся главными целями развития для любой страны мира.

На сегодняшний день вопрос развития сельского здравоохранения Казахстана имеет особую актуальность.

2 апреля 2019 года на заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений по улучшению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Одним из поручений был вопрос социальной поддержки привлекаемых молодых кадров в сельские населенные пункты.

В этом направлении, в целях поддержки молодых специалистов востребованных в областных и районных медицинских организациях, Федерацией профсоюзов РК совместно с отраслевым профсоюзом «SENIM» учрежден сертификат номинальной стоимостью 500 000 тенге в качестве дополнительных стимулирующих выплат («подъемных»).

Отбор претендентов осуществляется на основании заявки первичной профсоюзной организации, с принятием решения на совместном заседании областного Исполнительного комитета Профсоюза «SENIM» и областного Управления здравоохранения.

С получателем средств заключается договор, согласно которого молодой специалист принимает на себя обязательство отработать не менее 2 лет в медицинском учреждении.

В настоящее время обладателями сертификатов стали 36 специалистов западных и южных регионов страны.

На предстоящих Форумах молодежи, запланированных ФПРК совместно с профсоюзом «SENIM» в ближайшее время, будут вручены еще 30 сертификатов для молодых медицинских работников.

В общей сложности, до конца года планируется выдать 80 сертификатов на сумму 40 млн.тенге.

Федерация профсоюзов РК призывает работодателей страны поддержать данную инициативу по социальной поддержке привлеченных молодых специалистов здравоохранения в районы и села.

Сегодня, вкладывая ресурсы в молодые кадры, мы получаем достойное будущее работающего населения, поднимаем престиж социальных работников на местах, помогаем воспитывать здоровое поколение казахстанцев!»