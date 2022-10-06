В Шымкенте наградили лучших работников профсоюза

Они — яркие представители трудовых коллективов Шымкента. В профессиональный праздник поздравили самых активных сотрудников профсоюзов и вручают им почетные награды. Среди активных общественников — Серик Ауесханов, больше сорока лет отдал госслужбе. Последние пять лет работает в профсоюзе. Сегодня ему вручают награду «За заслуги».

Серик Ауесханов, председатель отделения профсоюза «Қызмет» г.Шымкента:

«Сегодня на торжественном мероприятии меня наградили за мой труд, вручили медаль. Я сотрудник профсоюза с 1987-го года. В профсоюзе «Кызмет» я работаю последние пять лет. Я также работал на госслужбе, две работы одновременно выполнял. Я напрямую занимаюсь общественной деятельностью».

На торжественную церемонию награждения пригласили сотрудников городского управления образования, горздрава, строителей, энергетиков, автомобильные компании, аграриев, нефтянников и предпринимателей. Активистов награждает территориальное объединение профсоюзов Шымкента.

Бауыржан Алтеев, председатель объединения профсоюзов г.Шымкента:

«У нас большой праздник в Шымкенте. 10-го октября – День профсоюзов Республики Казахстан. У Шымкентского профсоюза 8 отделений и 7 местных профсоюзов. Существует 293 первичных профсоюза. Защита трудовых прав работников осуществляется в рамках социального партнёрства в Шымкенте».

В профсоюзе Шымкента больше 52 тысяч участников. Региональный союз считается одним из самых крупных объединений в Казахстане. Сотрудники профсоюза могут получить помощь от коллегии и подать заявку на получение различных бесплатных услуг.