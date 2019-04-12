Вопросы стабильности и мира поднимают на тренинге для журналистов Шымкента и Туркестанской области.

Его организовали известная международная НПО «Интерньюс» Евросоюз и казахстанский пресс-клуб. Серия семинаров для региональных корреспондентов это трехдневные тренинги, состоящие из двух модулей. В первом поднимается тема конфликтных репортажей, с которыми журналисты сталкиваются практически ежедневно.

Второй затрагивал уже более серьезную тему — освещение религиозной темы и терроризма. Корреспондентам объясняли как правильно написать материал, чтобы не столкнуться с правовыми и моральными проблемами. Тренинг проводили известные в казахстане, так называемые «полевые», то есть работающие журналисты Дина Толепберген и Айнур Коскина.

«Сейчас действительно настало такое время, когда в журналистике остаются только те, кто считают эту профессию своим призванием. Потому что сейчас идет ужесточение всех законов, правил для журналистов, и у нас не остается прав, есть одни лишь обязанности.

И поэтому в этих условиях очень важно научить молодых журналистов, как написать интересный материал, но самому не стать вовлеченным в этот конфликт, и уже тем более не стать вовлеченным в какое либо уголовное или административное дело», — рассказывает тренер, Айнур Коскина.