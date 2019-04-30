Beeline предупреждает своих абонентов о том, что необходимо проверить достоверность регистрации своих гаджетов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что, согласно отечественному законодательству, оператор связи не имеет права предоставлять услуги абонентскому устройству, которого нет в БДИК, либо он не соответствует сведениям, внесенным в нее.

Услуги связи могут получать лишь те абоненты, которые прошли регистрацию. Все устройства, использующие SIM-карту, должны числиться за владельцем.

Осуществить проверку можно при помощи команды *835#, либо на официальных ресурсах БДИК и Beeline.