С 16 по 25 апреля казахстанцы смогут увидеть первый звездопад весны, который считается одним из самых зрелищных, передает МИА «Казинформ».

Лириды — один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых человечеством. Впервые о нем заговорили китайцы в 687 году до нашей эры. Жители Поднебесной описывали его так: «Звезды падали как дождь».

«Метеорный поток под названием Лириды достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля. Чтобы увидеть такое удивительное явление погода должна быть безоблачной. Городское освещение должно быть отключено, так как свет перебивает полный обзор. Метеор размером с песчинку распадается тогда, когда земля пересекается с орбитой. Чтобы увидеть их, наблюдателю необходимо огромное терпение», — прокомментировал руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института имени В. Фесенкова Виктор Тейфель.

При безоблачной погоде звездопад можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. Ожидается, что за 1 час в ночном небе будут пролетать до 20 падающих звезд. Их скорость достигает 48 км в секунду.

«Чтобы наблюдать за падающими звездами, не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры видны невооруженным глазом их можно будет наблюдать в течение нескольких секунд. Надо будет смотреть на северо-восточную сторону неба. Само явление обычно происходит во второй половине ночи или же к утру. Метеоры начнут падать сверху из точки, расположенной примерно в 60 градусах над горизонтом», — добавил Виктор Тейфель.