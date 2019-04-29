Китай на пять дней закроет все пограничные переходы на границе с Казахстаном.

«Китай на пять дней закроет все пограничные переходы на границе с Казахстаном в связи с тем, что с 1 по 5 мая в КНР отмечают Праздник Весны и Труда. Государственную границу двух стран можно будет пересечь в эти дни только посредством авиационного сообщения», — сообщили в понедельник корреспонденту агентства в пресс-службе пограничной службы (ПС) КНБ Казахстана.

Как уточнили пограничники, погранпереходы будут закрыты по инициативе китайской стороны и откроются 6 мая.