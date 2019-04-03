5 апреля 2019 года открывается новый этап в развитии Академии – команда I Лиги под руководством тренеров Урдабаева Ф.Б. и Ахмедова К.И. начинает свою историю в первенства Казахстана.

Согласно поручения Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, по увеличению числа занимающих спортом к 2020 году до 30% от общего числа, населения страны Федерация футбола Казахстана инициировала проект, по открытию региональных футбольных академий в стране по принципу: Север, Юг, Запад, Восток.

Пионером в этом прорывном проекте стала региональная футбольная Академии «ЮГ» — «Оңтүстік» в городе Шымкенте.Футбольная Академия «Оңтүстік» — первая футбольная академия в Республике. Официальная инаугурация академии состоялось в день Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева – 1 декабря 2015 года, в городе Шымкент. Академия создавалась на условиях государственно – частного партнерства, где ее соучредителями являлись Федерация футбола Казахстана, областной акимат ЮКО и спорткомплекс «БИИК».

Академия «Оңтүстік» — спортивный проект, в котором занимаются одаренные дети из южных регионов страны 2001 – 2007 г.р. годов рождения. Работу с детьми проводят специально приглашенные испанские, высококвалифицированные специалисты из футбольной академии «Барселона» и местные специалисты.

В течении 4 месяцев было просмотрено свыше 800 игроков из южных регионов и было отобрано 88 одаренных ребят, для дальнейшего обучения в академии.С 2017 года Академия «Оңтүстік» перешла под юрисдикцию акимата города Шымкента и на полное обеспечение за счет городского бюджета.

Главный задачей, для ее работы, стала – поиск, отбор и подготовка юных дарований для профессиональной команды «Ордабасы», сборных юношеских команд Казахстана.

За непродолжительное время работы достигнуты значительные успехи.Так в 2017 году победителями первенства Казахстана среди футбольных Центров и Академии стали юноши 2003 года рождения, вторыми юноши 2002 года рождения.

В 2018 году первыми стали юноши 2003 года рождения, вторыми юноши 2001 года рождения. Команда Академии заняла II место среди молодежных команд премьер – лиги и I лиги и получила право в 2019 году выступать в I Лиге.

Выигран республиканский турнир «Жастар», призерами Международного турнира в городе Санкт – Петербург стали юноши 2004 года рождения. Едва начался 2019 год, а юношами Академии «Оңтүстік» одержаны победы в обоих Республиканских турнирах среди Центров и Академий -«Жастар» и «Арман» — юношами 2002 и 2003 годов. Подготовлен первый футболист для клуба «Ордабасы» — Добай Адилхан.

Наибольшую гордость у работников Академии и родителей, поклонников вызывает тот факт, что за два года подготовлены в юношеские сборные Казахстана разных возрастов 18 человек: до 14 лет- Токтыбай Биржан, Максатулы Нурзат. 17 лет — Сатышев Аскар, Хасанов Кахраман, Сериккул Ринат, Нышантай Димаш, Добай Адильхан, Ергешов Дарын, Батырбаев Бакдаулет, Кончиев Асет, Ташметов Руслан, Шынгыс Дихан, Жаксылык Мусабек, Тумашбаев Мухаммед, Имангалиев Нуртас, Ержигит Жасулан, до 19 лет — Жусупов Дауренбек, Имангазиев Бекзат.

5 апреля 2019 года открывается новый этап в развитии Академии – команда I Лиги под руководством тренеров Урдабаева Ф.Б. и Ахмедова К.И. начинает свою историю в первенства Казахстана, давая возможность выпускниками Академии совершенствовать свое мастерство и оказывать конкуренцию местным и иностранным футболистам казахстанских профессиональных клубов.

Пожелаем ей успехов в соперничестве с другими клубами и подготовке новых талантов для казахстанского футбола!