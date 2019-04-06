Совсем недавно, 25 марта, Муталип Абуов отметил 80-летний юбилей. И в нынешнем же году свою юбилейную 75-летнюю дату отметит славное учреждение «Южказпроект». Между двумя этими событиями существует теснейшая связь, ибо этот проектный институт стал для инженера-проектировщика Муталипа Абуова сакральным местом силы и единственным рабочим местом на долгие 55 лет.

Пресса никогда не обходила его вниманием. Десять лет назад республиканская отраслевая газета «Строительный вестник» назвала Муталипа Абуовича «организатором проектного дела на Юге Казахстана», и даже крупно вынесла эту профессиональную характеристику в заголовок статьи. И, конечно же, не погрешила против истины. Посудите сами. Шымкентцам-старожилам не надо долго вспоминать, где, допустим, располагались кинотеатр «Казахстан», гостиницы «Чимкент», «Восход», «Достык», дворцы культуры химиков и машиностроителей, Дом политпросвещения, «Г»-образные жилые дома с магазином «Гульжан» и ателье «Малыш»… А Диагностический центр, а Центральный стадион? Да что там, единичные объекты! Целые микрорайоны города – 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, Север, Отырар, Наурыз, Сайрам, Коктем, Нурсат, Асар – ко всем этим застройкам Муталип Абуов приложил свою неутомимую творческую руку! Его многолетний труд был оценен по достоинству и отмечен многими званиями и регалиями. Самое ценное для него – почетное звание «Казахстаннын енбек синирген кайраткери», а самая недавняя награда – медаль «Ерен енбеги ушин».

Краткий экскурс в прошлое. В далеком 1957 году Муталип, выпускник сельской школы Туркестанского района, приехал поступать в столичный КазГу на юридический факультет. В своих силах ничуть не сомневался – к школьному аттестату прилагалась гарантирующая поступление золотая медаль. Но по воле случая «протокол о намерениях» был переигран: юноша оказался в Казахском политехническом институте, где освоил новую специальность «Промышленное и гражданское строительство». И никогда об этом не пожалел. «Я тогда даже и не подозревал, что просто выполнил тайное желание своего отца, – вспоминает Муталип Абуович. – Отец никогда не считал судейство правым делом. Был у него свой печальный опыт, когда в молодых летах приходилось работать извозчиком у судьи. Насмотрелся. Истинным делом, угодным Всевышнему, он считал работу зримую, созидательную, во имя и во благо людей. Когда я сообщил отцу, что поступил на строительный факультет, он сдержанно улыбнулся и вздохнул спокойно».

В 1962-м году молодой специалист впервые переступил порог проектного института Южказгипрострой, который в последствии носил много разных наименований – Южказпроект, Южгорсельпроект, Южгражданпроект. Хотя профориентация от этого не менялась. Муталип Абуов поначалу заступил на должность рядового инженера-проектировщика, но затем, благодаря личным и профессиональным качествам, стал закономерно подниматься по карьерной лестнице. Через три года он уже был назначен главным инженером проектов. В 1976-м году перешел на высокую ступень главного инженера всего института, вместе с его филиалами в Кызылорде и Джамбуле. В 1993-м, когда страна дружно кинулась в «рынок», институт акционировался и Муталипа Абуова единогласно избрали его президентом. Но какие бы трансформации не происходили – с наименованиями, с формой собственности, с общественным строем – он целенаправленно, без лишней суеты ступал по верной дороге своего предназначения. Проектировал, строил, воевал с нарушениями строительных нормативов – словом, вел себя как истинный человек Дела и Совести.

О самом институте Южказпроект нужно говорить отдельно. В его стенах работали самые сильные проектировщики, которые в свое время выдавали «на гора» новаторские прогрессивные идеи. Нам бы хотелось в рамках этой статьи просто выделить «роль личности» в истории этого института. Впрочем, Муталип Абуов, Почетный строитель Республики Казахстан, не только внес свой неоспоримый вклад в развитие строительно-проектного дела региона, он еще и более четверти века отбирал и воспитывал будущих инженеров-строителей в ЮКГУ им. М. Ауэзова и стоял на посту председателя экзаменационной комиссии. Да, ему не все равно, кто придет в любимую профессию на смену его поколению. Ему не все равно, каким будет облик родного города… Всем бы так болеть за свое дело – и мир бы был краше!

Елена Летягина