Сейчас лимит штатной численности МВД составляет 159 371 сотрудников. После принятия и реализации проекта он будет урезан до 148 779.

Появился проект МВД РК по сокращению численности штата ведомства и подведомственных организаций, передает Zakon.kz.

В пояснительной записке к проекту постановления Правительства РК «О внесении изменения в постановление Правительства РК от 15 апреля 2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений» указано, что он разработан с целью реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел РК на 2019 – 2021 годы.

В результате принятия проекта, штат МВД сократится на 10 592 человек. Из них сотрудники полиции — на 8 983 человек, уголовно-исполнительной системы — на 1 609 человек (сокращение органов гражданской защиты и Национальной гвардии не предполагается). В общей сложности предполагается сокращение на 10,1% от общего штата.

В сравнительной таблице, прилагаемой к проекту, указано, что сейчас лимит штатной численности Министерства внутренних дел, с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, составляет 159 371 сотрудников. После принятия и реализации проекта он будет урезан до 148 779.

Лимит штатной численности Департамента полиции Нур-Султана составляет 2 914 сотрудников, после нововведения он сократится до 2 693. Лимит ДП Алматы — 4 560 человек, в случае принятия проекта он составит 4 136.

Отмечается, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет правовых последствий.

— В результате принятия проекта высвободившиеся финансовые средства будут направлены на повышение с 1 июля 2019 года должностных окладов аттестованным сотрудникам полиции и УИС, — отмечается в пояснительной записке.

Публичное обсуждение проекта продлится до 24 апреля 2019 года.

27 декабря 2018 года постановлением Правительства РК была утверждена Дорожная карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 — 2021 годы.