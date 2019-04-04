Сегодня прошло очередное заседание земельной комиссии в обновленном составе, который утвердил Маслихат г. Шымкента 29 марта.

В состав земельной комиссии города вошел 21 человек: 5 представителей аппарата акимата города, один депутат маслихата, пять представителей партии «Нур отан», представитель палаты предпринимателей «Атамекен», 4 представителя территориальной инспекции, один представитель общественного совета, 4 — общественных объединений и секретарь комиссии.

Только сегодня на заседании рассмотрели более 200 материалов, сообщил на своей странице в Инстаграм Бауржан Мамыталиев, заместитель акима Шымкета Бауржан Мамыталиев.

Заседания проводятся раз в неделю по четвергам с 9:00 до 13:00. При необходимости – два раза в неделю. Следить за работой комиссии можно в онлайн режиме на сайте управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель — jerkatinasi.gov.kz.

Кроме того, заместитель акима Шымкента Бауржан Мамыталиев принимает вопросы жителей в инстаграм.