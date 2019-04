View this post on Instagram

Бүгін Шымкент қаласының мәслихаты 29 наурызда бекітілген жаңартылған құраммен кезекті жер комиссиясын өткізді. Қаланың жер комиссиясының құрамына 21 адам кірді. . ▪Олар: қала әкімдігі аппаратының 5 өкілі, мәслихаттың бір депутаты, "Нұр Отан" партиясының бес өкілі, "Атамекен" кәсіпкерлер палатасының өкілі, аумақтық инспекцияның 4 өкілі, Қоғамдық кеңестің бір өкілі, 4 қоғамдық бірлестік өкілі және комиссия хатшысы. . ▪Бүгінгі отырыста 200-ден астам материалдарды қарастырдық. Отырыс аптасына бір рет бейсенбі күндері сағат 9:00-ден 13: 00-ге дейін өткізіледі. Қажет болған жағдайда — аптасына екі рет. Комиссия жұмысын жер қатынастары және жерді қорғау мен пайдалануды бақылау басқармасының сайтында онлайн режимде бақылауға болады. ……………. Сегодня провели очередную земельную комиссию в обновленном составе, который утвердил Маслихат г.Шымкента 29 марта. . ▪В состав земельной комиссии города вошли 21 человек: 5 представителей аппарата акимата города, один депутат маслихата, пять представителей партии «Нур отан», представитель палаты предпринимателей «Атамекен», 4 представителя территориальной инспекции, один представитель общественного совета, 4 — общественных объединений и секретарь комиссии. . ▪Только сегодня на заседании мы рассмотрели более 200 материалов. Заседания проводятся раз в неделю по четвергам с 9:00 до 13:00. При необходимости – два раза в неделю. Следить за работой комиссии можно в онлайн режиме на сайте управления земельных отношений и по контролю за охраной и использованием земель — jerkatinasi.gov.kz. . #акиматшымкент#шымкент#земельныйвопросшымкент