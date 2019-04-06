Распоряжением Главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен первым заместителем министра внутренних дел.
Марат Кожаев родился в 1964 году в селе Таран Алматинской области. В 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году — Академию МВД Казахстана.
Службу в полиции начал в 1984 году на посту милиционера Изолятора временного содержания ОВД Каскеленского района УВД Алматинской области.
С 1985 по 1996 годы работал следователем Илийского, Каскеленского районов УВД Алматинской области, а также старшим следователем, начальником отдела управления Государственного следственного комитета по Алматинской области.
В 1997 году назначен начальником отдела по расследованию тяжких преступлений Следственной службы УВД Алматинской области, затем в июле 1997 года — начальником отдела Следственной службы.
В 2004 году был назначен заместителем начальника ДВД Алматы, позже был ответственным по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы. В феврале 2012 года возглавил Следственный комитет МВД.
В сентябре 2014 года переведен начальником ДВД Павлодарской области, а 11 декабря 2017 года назначен начальником Департамента полиции Нур-Султана.