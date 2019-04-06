Распоряжением Главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен первым заместителем министра внутренних дел.

Марат Кожаев родился в 1964 году в селе Таран Алматинской области. В 1989 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году — Академию МВД Казахстана.

Службу в полиции начал в 1984 году на посту милиционера Изолятора временного содержания ОВД Каскеленского района УВД Алматинской области.