Покушение в Шымкенте: правда о служебном ружье

Кому принадлежало ружьё, из которого Ернар Жиембай стрелял в бывшего заместителя акима Шымкента Руслана Берденова? Почему именно полицейское оружие оказалось у него в руках и где он его достал? Какое отношение к этому имеют правоохранительные органы?

Ответы на эти вопросы озвучил в Мажилисе Министр внутренних дел Ержан Саденов.

«Да, к сожалению такие факты есть. Утверждать, что кто-то продал оружие мы не можем. Но отмечу, что в данном случае наблюдается халатное отношение со стороны представителей органов внутренних дел. В настоящее время, по данному вопросу, возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет установлено, кто виновен, где именно должно было быть уничтожено оружие и кто допустил нарушения. Все эти вопросы будут тщательно изучены», — заявил Министр внутренних дел.

Напомним, 21 апреля у здания акимата 31-летний Ернар Жиембай, бывший руководитель ТОО «Тургын уй қурылыс», пять раз выстрелил в заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, причинив ему тяжёлые огнестрельные ранения.

Спустя четыре месяца суд признал Жиембая виновным по статье «Покушение на убийство» и приговорил его к 9 годам лишения свободы. После инцидента Берденов подал в отставку и покинул пост заместителя акима по собственному желанию.