Правоохранители Шымкента усилили меры в рамках ОПМ «Правопорядок»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции на транспорте совместно с линейным отделом полиции на станции Тараз провели успешное задержание иностранного гражданина, находившегося в межгосударственном розыске.

Инцидент произошёл 28 августа.

В ходе проверки документов и установления личности выяснилось, что 42-летний мужчина разыскивался за совершение особо тяжкого преступления. После задержания подозреваемый был доставлен в следственный изолятор города Шымкента.

В установленном порядке инициатор розыска был уведомлён о местонахождении гражданина. В настоящее время ведутся необходимые процессуальные мероприятия, в том числе работа по вопросу его экстрадиции.

Все действия правоохранителей были проведены в строгом соответствии с действующим законодательством.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» направлено на обеспечение безопасности граждан, профилактику преступлений и розыск правонарушителей.

Подобные мероприятия позволяют в кратчайшие сроки выявлять лиц, скрывающихся от органов правопорядка, снижать уровень преступности и укреплять доверие общества к деятельности полиции.

Практика проведения ОПМ «Правопорядок» показывает, что слаженные действия правоохранительных органов дают ощутимый результат: удаётся предотвращать угрозы общественной безопасности, выявлять лиц, находящихся в розыске, а также пресекать противоправные действия ещё на раннем этапе.

Для государства и общества такие мероприятия имеют высокую ценность, поскольку формируют атмосферу защищённости и уверенности в том, что безопасность граждан находится под надёжным контролем.

Кроме того, проведение «Правопорядка» способствует укреплению международного сотрудничества в правоохранительной сфере. Своевременное задержание разыскиваемых иностранных граждан и передача их компетентным органам стран-инициаторов розыска позволяют бороться с трансграничной преступностью и укреплять правовую систему в целом.Задержание иностранного гражданина в Таразе стало одним из примеров эффективности проводимого ОПМ. Сотрудники транспортной полиции и линейных подразделений продемонстрировали высокий уровень профессионализма, оперативность и готовность действовать в любых обстоятельствах.

Подобные результаты подтверждают важность регулярного проведения профилактических мероприятий, направленных на охрану правопорядка и защиту интересов государства и общества.