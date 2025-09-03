В Шымкенте полиция усилила меры безопасности в школах

В Шымкенте, как и по всей стране, сотрудники министерства внутренних дел обеспечили безопасность школьников в первые дни нового учебного года.

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, собрали тысячи учащихся, педагогов и родителей, и в местах проведения праздников полицейские приняли комплекс мер по охране общественного порядка и организации дорожной безопасности.

Особое внимание в Шымкенте уделялось центральным школам и районам с интенсивным движением транспорта, где риск дорожно-транспортных происшествий наиболее высок.

Согласно решению МВД, за каждой школой закреплены сотрудники полиции, а патрульные наряды расположены максимально близко к учебным учреждениям.

Это позволяет оперативно реагировать на возможные инциденты, предотвращать правонарушения и гарантировать детям безопасные условия для обучения.

В Шымкенте полицейские дополнительно усилили патрулирование возле крупных перекрёстков и вблизи школ, расположенных рядом с оживлёнными автомагистралями.

В День знаний в образовательных учреждениях города прошли профилактические занятия. Представители органов внутренних дел провели лекции для школьников, напомнив о важности соблюдения правил дорожного движения, личной безопасности и правовой грамотности. Особый акцент был сделан на поведении детей в общественных местах и на дороге.

Такие занятия помогают формировать у школьников ответственное отношение к собственной безопасности и дисциплине.

С 25 августа по 10 сентября в Шымкенте и других регионах страны проходит республиканская акция «Внимание, дети!».

В её рамках было организовано более пяти тысяч проверок территорий вокруг образовательных учреждений. По итогам кампании установлено и заменено 2 335 дорожных знаков, оборудовано 1 007 пешеходных переходов, построено почти 19 километров новых тротуаров.

Кроме того, проверено свыше 1 700 транспортных средств, используемых для перевозки детей, что позволяет снизить риски аварийных ситуаций и повысить уровень доверия родителей к системе школьных перевозок.

Министерство внутренних дел подчёркивает, что работа по обеспечению безопасности школьников не ограничивается Днём знаний и первыми неделями учебного года.

В Шымкенте и других городах страны полиция продолжит охрану общественного порядка у школ, будет проводить профилактические рейды и лекции, направленные на защиту детей, а также на повышение уровня правовой и дорожной грамотности среди учащихся.

Такие меры способствуют формированию безопасной образовательной среды и помогают сделать дороги и улицы города более удобными и безопасными для школьников и их родителей.