Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Карагандинская высшая школа Министерства внутренних дел СССР (1987), Юрист

Трудовой стаж:

Служил в органах внутренних дел, Государственном следственном комитете и Комитете национальной безопасности (1983-2004);

Начальник отдела центра коммуникативных технологий «Репутация» (2004-2005);

Начальник Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006-2007);

Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (11.2007-01.2013);

Начальник Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (01.2013-08.2016);

Начальник Департамента внутренних дел Актюбинской области (с 08.2016)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Генерал-майор полиции (03.05.2018)