Распоряжениями Главы государства Абисатов Махамбет Хайржанович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Карагандинская высшая школа Министерства внутренних дел СССР (1987), Юрист
Трудовой стаж:
Служил в органах внутренних дел, Государственном следственном комитете и Комитете национальной безопасности (1983-2004);
Начальник отдела центра коммуникативных технологий «Репутация» (2004-2005);
Начальник Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006-2007);
Первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (11.2007-01.2013);
Начальник Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (01.2013-08.2016);
Начальник Департамента внутренних дел Актюбинской области (с 08.2016)
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
Генерал-майор полиции (03.05.2018)