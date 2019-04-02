В современном варианте гематогена почти нет полезных компонентов, а состоит он преимущественно из сахара. Об этом сообщила врач-педиатр, аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина, передает Лента.ru.

Она отметила, что категорически не рекомендует своим пациентам есть эти батончики.

«Никакой пользы этот продукт не приносит, это обычный снек, который просто удовлетворяет чувство голода, который повышает уровень глюкозы, позволяет испытать определенное удовольствие», — сказала врач.

Бандурина указала, что эксплуатируется «имидж того старого гематогена», который стал популярен на фоне продовольственного дефицита и недостатка железа в рационе. По ее словам, сейчас его употребление не оправдано, а от сладкого начинается вздутие живота, развивается дисфункция ЖКТ и аллергия. Она добавила, что бычья кровь может быть полезна в составе, например, кровяной колбасы.