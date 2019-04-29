Объявление о продаже Mitsubishi Montero набрало более 300 тысяч просмотров на сайте kolesa.kz. Кирилл Сторожук, автор объявления, рассказал об оригинальном подходе к продаже своего автомобиля.

Mitsubishi Montero Sport 2003 года выпуска выставили на продажу 25 апреля. Хозяин автомобиля, как отметили в соцсетях, «вложил в объявление душу». Сообщение о продаже набрало более 300 тысяч просмотров, казахстанцы пересылали его в WhatsApp и публиковали в Instagram.

«Смотрел чужие объявления, пытался поставить себя на место покупателя, почему именно на мой товар он должен обратить внимание. Подумал и написал. Актуальная тема на сегодня — всем интересно, как победят Таноса (персонаж из фильма «Мстители» — прим. автора). Я тоже попробовал предугадать», — рассказал Кирилл Сторожук.

Автор вирусного сообщения рассказал, что ему уже поступило несколько предложений о работе из других городов. Кирилла пригласили в Алматы работать копирайтером, а также пропиарить детский магазин игрушек. Пришло предложение продать автомобиль в Нур-Султане, но, по словам автора объявления, людей больше всего интересует продолжение.

«Автомобиль не продал еще. Больше сотни звонков, люди читают и радуются, звонят, смеются прямо в трубку и благодарят. Сам не ожидал такого поворота, теперь как-то в сомнениях на счет продажи. Как сказали в комментариях: «такая корова нужна самому». Но снимать объявление не буду. Вначале казалось чем-то странным и надуманным, что такого — просто слова и все, но люди, читая, находили отдушину, и жизнь хоть на пару минут но становилась легче. Я сам достаточно серьезный, даже строгий человек, но искренняя радость звонящих людей тронула меня самого. Ни с чем несравнимое чувство», — заключил Кирилл Сторожук.