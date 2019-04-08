Информация о ценах будет доступна на сайте Минздрава и других медорганизациях, а также для этого разрабатывается мобильное приложение.

Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК сообщила, что сегодня уже разработаны правила регулирования цен на лекарства, они находятся на согласовании и регистрации в Минюсте, передает корреспондент Zakon.kz.

— Завтра вступает в силу норма закона РК, наделяющее Минздрав компетенцией по регулированию цен на все лекарственные средства, — напомнила она.

По ее словам, в реализацию данного проекта министерством разработаны правила регулирования цен, которые согласованы со всем и профильными ассоциациями, НПП «Атамекен», и находятся в настоящее время в Минюсте на согласовании и регистрации.

— После выхода данных правил мы начнем процедуру регистрации цен и формирования предельных оптовых и розничных цен. Утверждение данных предельных цен будет также приказом министра здравоохранения, который мы согласуем в обязательном порядке с ассоциациями и НПП «Атамекен» и другими госорганами. И ориентировочно в мае данные цены вступят в силу, — проинформировала глава комитета.

Бюрабекова добавила, что они будут размещены на всех интернет ресурсах — сайт Минздрава, комитета фармации, Наццентра экспертизы лекарств.

Как она уточнила, также сегодня разработано мобильное приложение, где будут также указаны все предельные цены.

— И где-то в июне мы с вами сможем увидеть одинаковые цены во всех объектах розничной реализации лекарственных средств, — заключила председатель комитета.