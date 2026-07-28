Поход к врачу и покупка лекарств обходятся казахстанцам все дороже. Согласно данным бюро национальной статистики, заметно выросла стоимость медицинских услуг. За последний год приемы профильных специалистов подорожали на 16%, обычное УЗИ брюшной полости на 15%, цены выросли на МРТ, рентген и физиотерапию.

Вместе с этим продолжают расти цены и на медикаменты, за год они увеличились примерно на 20%. Некоторые позиции подорожали в разы.

На стоимость медицинских услуг в первую очередь повлияло введение НДС, говорят эксперты. Добавить к этому двузначную инфляцию по стране, дорогие кредиты и растущие расходы клиник и в таких условиях удерживать прежние цены становится все сложнее.

Ведь нужно не платить за коммунальные услуги и оборудование, а еще повышать зарплаты медикам тоже необходимо. Но несмотря на то что прием у врача стал дороже, до мировых цен Казахстану еще далеко.

По словам Вячеслава Локшина, эксперта в здравоохранении, даже после роста цен стоимость медицинских услуг в Казахстане остается значительно ниже, чем во многих развитых странах: «Сегодня если стоимость визита к врачу – 15-20 тысяч к квалифицированному специалисту в частных учреждениях, то если мы перенесемся в любую развитую страну, то она начинается от 200 долларов. Стрижка сегодня у парикмахера стоит тоже примерно в таких же пределах, там от 10 до 15 тысяч. А врач учится 10 лет, а потом еще всю жизнь. Поэтому, конечно, и его зарплата, и зарплата медицинской сестры и санитарки, она должна быть достаточной для того, чтобы осуществлять свою и профессиональную деятельность и содержать семью».

Вслед за медицинскими услугами дорожает и содержимое домашней аптечки. Активированный уголь и ацетилсалициловая кислота за год выросли в цене более чем в полтора раза. На треть, а то и вполовину, подорожали привычные обезболивающие, препараты от расстройства желудка и лекарства для сердечников.

Эксперты говорят, большинство медикаментов Казахстан импортирует, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса валют. Кроме того, в цену закладываются расходы на регистрацию препаратов, логистику и новые требования к маркировке.

Тереза Дутбаева, директор компании ТОО «Дулат — Фарм», отмечает, что на стоимость лекарств влияет сразу несколько факторов — от новых требований к отрасли до налоговых изменений: «Был расход на что, на оборудование – это первое. На кадровый состав. То есть, были уже работники, добавлены работники, дополнительный рабочий состав был добавлен в любую компанию юридическую. И это фармкомпания, это розничная аптека. Везде были расходы, превышенные уже. Это повлияло очень сильно на подорожание цен. Налоговые реформы повлияли на повышение цен лекарственных средств».

И похоже, это не предел. Эксперты не исключают, что лекарства продолжат дорожать. Впереди внедрение национального каталога товаров, а любая новая система требует дополнительных затрат.

И, как показывает практика, чаще всего эти расходы в конечном итоге оказываются в ценнике, который видит покупатель в аптеке