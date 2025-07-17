Лекарства подешевеют на треть уже в этом году

В Министерстве здравоохранения заявили о масштабных мерах по снижению стоимости лекарств. Ожидается, что уже до конца года цены на отдельные препараты упадут на 15–30 процентов.

В Казахстане зарегистрировано почти 6 тысяч наименований лекарств. Государство регулирует цены не только на препараты, входящие в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и систему ОСМС, но и на те, что продаются в розницу и через оптовые компании. В Министерстве здравоохранения сообщают: снижение цен в амбулаторном и стационарном сегменте может составить до 19%, а в аптеках — до 30%.

Акмарал Алназарова, министр здравоохранения РК: «Ранее государство контролировало стоимость всех лекарств. Но с 2023 года началось поэтапное исключение с рынка препаратов, у которых три и более аналогов. В результате по 303 позициям уже отмечено снижение цен на 14–17%. В прошлом году под регулирование попали ещё 900 наименований. До конца этого года — более тысячи».

Для упорядочивания ценообразования Минздрав сформировал перечень из 3,5 тысяч препаратов, охватываемых госпрограммами, и ещё 6 тысяч — в свободной продаже. Цены рассчитываются с учётом дозировки, формы выпуска и международных цен. Аптечные препараты, к примеру, ориентируются на среднюю стоимость в десяти референтных странах, среди которых Венгрия, Турция, Болгария и Узбекистан.

«Мы пересмотрели перечень референтных стран и оставили десять государств с экономическими условиями, схожими с Казахстаном. Основной критерий — сопоставимый уровень доходов населения», — сказала Акмарал Алназарова.

Сравнение с зарубежными рынками применяется и к отечественным препаратам. Минздрав также ведёт мониторинг, чтобы не допустить необоснованного роста цен.

Акмарал Алназарова, министр здравоохранения РК: «На сегодня утверждён пересмотр цен более чем на 5 тысяч лекарств. До 1 сентября ожидаются изменения в оптовой и розничной продаже. По некоторым позициям снижение составит от 15 до 20 процентов».

Удешевление станет возможным за счёт исключения из расчётов маркетинговых, логистических и экспертных расходов, а также за счёт отказа от неэффективных и устаревших препаратов. Сегодня лишь 15% лекарств в Казахстане — отечественного производства, и треть из них выпускается в Шымкенте.