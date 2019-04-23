Первый кандидат в Президенты подал документы в ЦИК.

22 апреля 2019 года в ЦИК были представлены документы Садыбека Тугела о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары».

Он предоставил выписку из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения «Республиканское движение «Ұлы дала қырандары» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан; заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан; биографические данные; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; копию документа, удостоверяющего личность; копии дипломов об образовании в высшем учебном заведении; документы, подтверждающие наличие опыта работы на государственной службе.