Платные парковки в Шымкенте появляются по взмаху волшебной палочки.

В Шымкенте жители по улице Жибек Жолы обратились к журналистам за помощью.

Более десяти дней на месте сквера, где бесплатно парковались машины, сейчас в землю вбиты трубы, повешена цепь и знак парковки. Нужно только заплатить 100 тенге. Только за что, а главное кому?

Ответы на эти вопросы попытались найти наши журналисты. В ходе выяснилось, что парковщик действительно принимает деньги от водителей. По словам, его наняла администрация клиники Мурат-Дантист. Однако, сам владелец говорит, что он блюдет порядок и чистоту на близлежащей территории.

Оразбеков Мурат, владелец клиник Мурат-Дантист: «Вот с базара и магазинов здесь сорили постоянно. Я попросил этого человека просто наблюдать за порядком перед нашей клиникой. Я не плачу этому парковщику. А то, что он деньги берет это его дело».

Стоит напомнить, что платные стоянки организованы на противоположной стороне улицы, которые должны были начать функционировать уже с 15 апреля. Однако, система все еще не работает.