В Шымкенте платные парковщики массово сбегают с «места работы»

Автолюбителям Шымкента удалось отвоевать автопарковку, организованную на земле общего пользования по улице Байтурсынова у диагностического центра. И не только эту — едва завидев камеру, «регулировщики» остальных городских стихийных платных парковой удирают, сверкая пятками.

Напомним, что еще на прошлой неделе в редакцию ТК «Отырар TV» обратились автовладельцы, отказывавшиеся платить за оставленное авто у обочине дороги. Горожане просили корреспондентов выяснить законность действий предпринимателей собирающих деньги за парковку.

В ходе разбирательств было установлено, что средства изымаются незаконно. В итоге платную автопарковку удалось ликвидировать. Сегодня людей в форме с фискальными чеками в руках по улице Байтурсынова и след простыл.

«Правильно сделали, что убрали этих людей, берущих деньги с автовладельцев за оставленное авто. Это же место общего пользования. А они на этом делают деньги!», — автовладельцы довольны происходящим.

Кроме того, съемочная бригада телеканала «Отырар TV» проехалась и по другим улицам города, где организованы подобные платные автопарковки. При виде телекамер парковщики, не имеющие разрешительных документов, пускаются в бега.