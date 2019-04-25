Последнее время многочисленные билборды, которые размещаются на улицах Шымкента, богаты на грамматические ошибки.

Иногда уже не обращаешь внимание на то, как могут исказить даже самое обычное слово мастера, которым доверяют напечатать текст на растяжке заказчики.

Понятное дело, что кто платит, тот и заказывает «музыку», но при этом все же лучше проверить написание слов, Интернет-словари в помощь. А то ведь просто смешно, что получается, когда наборщик текста слепо вбивает слова, которые написал неграмотный заказчик.