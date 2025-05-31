Трансляция непристойного контента велась на LED-экране в Шымкенте

На одном из светодиодных экранов, расположенных над центральной улицей Шымкента, был выявлен факт трансляции непристойного контента.

Видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.

Экран оперативно отключён. Ответственность за содержание и техническое обслуживание конструкции несёт её владелец. По инициативе районного акимата в отношении него применены меры административного взыскания за нарушение правил эксплуатации.

Владелец приносит извинения жителям и гостям города. Дополнительно проводится проверка на предмет вмешательства третьих лиц.

Материалы переданы в правоохранительные органы. Полиция начала расследование, по итогам которого будут приняты меры в соответствии с законом.